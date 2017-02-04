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ضبط عاطلين بحوزتهما 34 قطعة حشيش وسلاح ناري بالغربية
04
فبراير
2017
15:48 PM
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تمكن ضباط المباحث بقسم أول طنطا بمحافظة الغربية اليوم السبت من ضبط عاطلين بحوزة أحدهما 34 قطعة حشيش والآخر سلاح ناري |طبنجة| بقصد ممارسة أعمال البلطجة وترويع المواطنين
كان الرائد أحمد الهرميل رئيس مباحث قسم أول طنطا قد تلقى إخطارا من النقيب محمد علاء عمار معاون مباحث القسم بضبط سمير.س وشهرته السباعى 33 عاما عاطل مقيم بتلا محافظة المنوفية وبحوزته 34 قطعة حشيش كبيرة الحجم وضبط محمد.م وشهرته المنشاوى 40 عاما عاطل مقيم بدائرة القسم وبحوزته سلاح ناري | طبنجة سوداء| وتم التحفظ على المضبوطات.وبمواجهة المتهمين اعترف الأول بحيازته المخدرات بقصد الاتجار والثانى بحيازته السلاح بقصد ممارسة أعمال البلطجة وترويع المواطنين وحرر محضران بالواقعتين وإخطار النيابة للتحقيق.
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