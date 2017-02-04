قررت محكمة جنح مستأنف العجوزة، برئاسة المستشار محمد الحلواني، رد استئناف المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الحالي، على حكم تغريمه 5 آلاف جنيه في دعوى تتهمه بسب وقذف المهندس ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق، لرئيس محكمة الجيزة الابتدائية لاستشعار الحرج