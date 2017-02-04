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رد استئناف مرتضى منصور على تغريمه في سب ممدوح عباس لرئيس المحكمة
04
فبراير
2017
15:48 PM
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قررت محكمة جنح مستأنف العجوزة، برئاسة المستشار محمد الحلواني، رد استئناف المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الحالي، على حكم تغريمه 5 آلاف جنيه في دعوى تتهمه بسب وقذف المهندس ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق، لرئيس محكمة الجيزة الابتدائية لاستشعار الحرج
كانت محكمة جنح العجوزة قضت في وقت سابق في القضية رقم 11109 لسنة 2016 والمقيدة برقم استئناف 1592 لسنة 2017 بتغريم مرتضى أحمد منصور 5 آلاف جنيه، لاتهامه بسب وقذف المهندس ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق، وواحد جنيه كتعويض مدني مؤقت ورفض الدعوى المدنية المقابلة.
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