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تأجيل محاكمة رجل الأعمال أحمد عز في «تراخيص الحديد» لـ 7 مارس
04
فبراير
2017
15:48 PM
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قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بانقضاء الدعوى الجنائية لوزير الصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد في القضية المعروفة إعلاميا بتراخيص الحديد، بناء على قرار اللجنة القومية لاسترداد الأموال، كما قررت تأجيل محاكمة عز وعسل لجلسة 7 مارس المقبل لسماع مرافعة الدفاع
كانت محكمة النقض سبق لها أن قضت في ديسمبر الماضي بنقض إلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، والتي كانت قد عاقبت أحمد عز وعمرو عسل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الذي قضى بمعاقبته (غيابيا) بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وأمرت بإعادة محاكمة «عز» و«عسل» أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة، غير التي أصدرت الحكم بالإدانة.
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