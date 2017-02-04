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مرور القاهرة: تعاملنا مع 80 ألف سيارة بصلاح سالم بسبب معرض الكتاب
تنظم الإدارة العامة لمرور القاهرة برئاسة اللواء علاء الدجوى، مدير المرور، حركة المرور بمحاور العاصمة بشكل يومى ويتم تصفية للكثافات المرورية التي ترصدها غرف العمليات مع تكثيف تواجد الخدمات المرورية وبمجرد رصد أي معوقات بالطرق يتم وضع طرق بديلة بالمحاور لتصفية الكثافات المروريةكما دفعت إدارة مرور القاهرة بالأمس بقوات قوامها 80 ضابط وأمين شرطة ومجند بمنطقتى حديقة الأزهر وبالطرق المؤدية لمعرضى الكتاب والأثاث بمدينة نصر وذلك بعدما رصدت غرف العمليات تواجد 170 ألف شخص داخل المعارض مما أدى إلى زيادة الأحمال بمحور صلاح سالم لأكثر من 80 ألف سيارة وكذلك الأمر بحديقة الأزهر تواجد أكثر من 30 ألف زائر مما أدى لظهور تباطؤ في حركة السيارات وبالطرق المؤدية إليها
كما رصد إدارة مرور القاهرة أماكن الزحام وتم وضع طرق بديلة بتوجه السيارات لمحور النصر كبديل لمحور صلاح سالم الذي تأثر بحركة السيارات وسط تواجد مكثف لرجال المرور لتنظيم الرحلات وخوفا من وجود تكدسات مرورية وكذلك الأمر بمحيط حديقة الأزهر تواجدت الخدمات المرورية منذ بداية الرحلات من 12 ظهرا وبمجرد رصد الكثافات بالمنطقة تم الدفع بقوات إضافية واستمر تواجد رجال المرور بتلك الطرق وتم تصفية الكثافات حتى الساعة 2 صباح السبت.كما لم ترصد غرف عمليات المرور أماكن انتظار السيارات |صف ثان- صف ثالث| وتم تصفية الكثافات بشكل سريع وأيجاد طرق بديلة لحركة السيارات بشتى أنواعها على الرغم من تواجد أتوبيسات للرحلات والتي تشغل حارة مرورية ولكن تم التعامل معها بشكل جيد وتم توقف الطريق أمام حديقة الأزهر لحين عبور المواطنين تحسبا لإصابة أي شخص وتم تصفية الكثافات ولم يتم رصد أي مشكلات مرورية الإ بمنطقة الأزهر أو صلاح سالم بسبب معرضى الكتاب والأثاث.كما يتواجد رجال الإدارة العامة لمرور القاهرة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم السبت بكافة الطرق والمحاور الرئيسية بالعاصمة بالإضافة إلى تكثيف تواجد الخدمات المرورية بالطرق المؤدية لمعرضى الكتاب والأثاث لتصفية أي كثافات مرورية بالمكان مزودين بأوناش مرورية مع مراقبة كافة بالميادين بكاميرات بها تقنيات حديثة لرصد أماكن الزحامات مع تدعيم الطرق بالأوناش لرفع أي سيارات تقف في الممنوع.
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