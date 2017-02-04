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ضبط عاطلين تخصصا في سرقة منازل في أكتوبر
ضبط رجال مباحث قسم شرطة أول أكتوبر عاطلين كونا فيما بينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الاجرامي في سرقة عدد من المنازل بالحي المتميز
تفاصيل الواقعة بدات بتلقي المقدم محمود فراج نائب مامور قسم شرطة أول أكتوبر والرائد مجدي موسى رئيس المباحث عدة بلاغات من المواطنين بمنطقة الحي المتميز يفيد بتعرض مساكنهم للسرقة من قبل محهولين.بفحص البلاغات وإجراء التحريات اللازمة تبين للنقيبان محمد طبلية وعصام نصير معاونا المباحث أن عاطلين كونا فيما بينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الاجرامي في سرقة المساكن، وانهما وراء ارتكاب تلك الوقائع.وأضافت التحريات أن المتهمين استهدفا شققا سكنية بالطابق الأرضي والأول لسرقة محتوياتها والتي تمثلت في لاب توب ومشغولات ذهبية ومتعلقات شخصية خاصة بالمبلغين وهواتف محمولة.بتكثيف جهود التحريات امكن تحديد مكان تواجد المتهمين، وبتقنين الإجراءات امكن ضبطهما في كمين أمني سري معد لهما، وبمواجهتهما، اعترفا أمام العقيد محمد حامد مفتش المباحث بارتكاب ١٠ وقائع سرقة.تحرر المحضر اللازم عن الواقعة، واخطر اللواء هشام العراقي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة واللواء خالد شلبي مدير المباحث، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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