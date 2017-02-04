وطلب القاضي من النيابة التحدث في تفاصيل الدعوى وعدم الخوض في شخصية المتهم قائلا: الخوض في صلب الموضوع، وعدم الخوض في شخصية عز كمتهم، وعدم إقحامنا بالتفاصيل|. وأشار ممثل النيابة العامة علاء الصياد أثناء مرافعته، بدفع المتهمين بعدم جواز إنقضاء الدعوى الجنائية عن رشيد والذي يمتد لباقي المتهمين، قائلا|: إن ما نسب لرشيد هي واقعة مستقلة تدخل في تمكين الغير بتحقيق ربح، مما يعتبر مشروعا إجراميا انفرد فيه المتهم الأول دون غيره، أما المتهمين الآخرين لهما اتهامين آخرين|. واختتم في مرافعته، |أما آن للمتهمين أن يأخذوا جزاءهم، وأن يحصدوا ما زرعه من فساد أن النيابة العامة تؤكد أن المحكمة لن تسمح لفاسد أن يهرب، واذكروا مصر التي هي الآن صابرة رغم ما رأته من أمثالهم| .واختتم مرافعته، | ليكن حكمكم رادعا حتى يعلم الظالم أي منقلب ينقلبون|. يذكر أن الأجهزة الأمنية قد أودعت أحمد عز وعمرو عسل بقفص الاتهام، تمهيدا لنظر إعادة محاكمتهما. كانت محكمة النقض قد سبق لها أن قضت في ديسمبر الماضي بنقض إلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، والتي كانت قد عاقبت أحمد عز وعمرو عسل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الذي قضى بمعاقبته (غيابيا) بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وأمرت بإعادة محاكمة «عز» و«عسل» أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة، غير التي أصدرت الحكم بالإدانة.