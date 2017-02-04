أعطت السلطات الأمريكية الضوء الأخضر إلى الخطوط الجوية حول العالم بالسماح للمسافرين من سبعة دول ذات أغلبية مسلمة بدخول الولايات المتحدة.

جاء ذلك بعد أن أصدر قاض أمريكي بمدينة سياتل قرارا مؤقتا على مستوى الولايات المتحدة بوقف العمل بالحظر الذي فرضه الرئيس دونالد ترامب.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض إن الحكومة سوف تطعن بالنقض على الحكم.

ووصف البيت الأبيض في بيان قرار ترامب بأنه "قانوني وملائم".

وأضاف البيان "أمر الرئيس يهدف لحماية الوطن وهو لديه السلطة والمسؤولية الدستورية لحماية الشعب الأمريكي".

وقالت متحدثة باسم الخطوط الجوية القطرية إن الشركة ستمسح للركاب المحظور دخولهم الولايات المتحدة وفق أمر أصدره ترامب الأسبوع الماضي بركوب الطائرات.

وأفاد المتحدث باسم الخطوط الجوية الفرنسية "اير فرانس" بأن مواطني الدول المعنية بالحظر سوف يسمح لهم بالتوجه إلى الولايات المتحدة طالما كانوا يحملون التأشيرات أوالأوراق اللازمة".

وكان ترامب أصدر أمرا تنفيذيا في 27 يناير/كانون الثاني يعلق دخول مواطني إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن.

كما شمل حظرا غير محدد الأجل على دخول اللاجئين السوريين. ويواجه أي مسافر من العراق وسوريا وإيران وليبيا والصومال والسودان واليمن احتمال تجميد العمل بتأشيرته لمدة 30 يوما.

وفي بادئ الأمر، رُفعت قضية ضد قرار ترامب في ولاية واشنطن، قبل أن تلحق بها مينيسوتا.

ويعتبر الحكم بمثابة تحد كبير لإدارة ترامب، ويعني أن بوسع مواطني الدول السبع - من الناحية النظرية - التقدم للحصول على تأشيرات لدخول الولايات المتحدة، بحسب ديفيد ويليس مراسل بي بي سي في واشنطن.

وقال عدد من ممثلي الإدعاء العام بولايات أمريكية إن القرار غير دستوري. وأصدر قضاة فيدراليون أحكاما بالوقف المؤقت لترحيل حاملي التأشيرات. لكن الحكم الصادر في سياتل هو الأول القابل للتطبيق على مستوى الولايات المتحدة.

وتستعرض محاكم في أربع ولايات أخرى على الأقل - وهي فرجينيا ونيويورك وماساتشوستس وميتشيغان - قضايا ضد قرار ترامب.