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تأجيل محاكمة 67 متهما في «اغتيال هشام بركات» لـ21 فبراير
04
فبراير
2017
12:47 PM
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قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل محاكمة 67 متهمًا، بإغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، لجلسة 21 فبراير الجارى، وضبط واحضار 8 شهود إثبات، وتغريم 8 شهود أخرين 1000 جنيهًا لتخلفهم عن الحضور
وكانت نيابة أمن الدولة العليا، أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعدما أسندت إليهم اتهامات: استهداف وتفجير موكب النائب العام الراحل هشام بركات في يونيو من العام الماضي بمنطقة مصر الجديدة عن طريق تفجير عبوات ناسفة أثناء انتقاله من منزله إلى مكان عمله، مما أسفر عن استشهاده، وإصابة عدد من أفراد الحراسة، فضلًا عن تخريب وإتلاف العديد من الممتلكات العامة والخاصة.
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