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تأجيل إعادة محاكمة 10 متهمين في حرق مركز العياط لـ7 فبراير
04
فبراير
2017
12:47 PM
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أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، إعادة محاكمة 10 متهمين في القضية المعروفة اعلاميًا بـ |حرق مركز شرطة العياط| إلى جلسة 7 فبراير الجارى، للمرافعة
وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات التجمهر والبلطجة والتلويح بالعنف، والإتلاف العمدي للممتلكات العامة والخاصة، والانضمام إلى جماعة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة وأحكام الدستور والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، على نحو يؤدي إلى تكدير السلم العام.
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