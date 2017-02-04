أجلت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية ثاني جلسات قضية وقف مشروع كورنيش سيدي جابر لجلسة ٤ مارس المقبل، والمقامة ضد رئيس الجمهورية ومحافظ الإسكندرية وعدد من المسئولين

وجاء التأجيل حتى يقدم ممثل الحكومة المستندات والقرارات الخاصة بالمشروع ومدى عائده على المجتمع السكندري. وكان المحامي عبد الرحمن الجوهري المتحدث باسم حركة كفاية، وعدد من الشخصيات العامة والسياسية قد أقاموا دعوى قضائية ضد مشروع كورنيش سيدي جابر لوقفة وإعادة الشيء لأصله.