البداية أثناء قيام الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة، بإنهاء إجراءات الركاب على متن طائرة الخطوط المصرية المتجهة إلى جدة اشتبهت في راكبين وبتفتيشهما عثر بحوزة الأول على 400 قرص لعقار الترامادول المخدر، وبحوزة الثانى على 330 قرصا. وتحرر المحضر اللازم وتمت إحالتهما إلى النيابة العامة التي تباشر التحقيق.