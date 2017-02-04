شنت إدارة شرطة المرافق بالجيزة اليوم السبت حملة أمنية مكبرة لرفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وإعادة المظهر الحضاري للمحافظة، بالإضافة إلى استهداف الملاهي الليلية والبارات والمحال العامة المخالفة للقانون

وتمكنت الحملة بقيادة العقيد ياسر شعير رئيس مباحث مرافق الجيزة، وإشراف اللواء هشام العراقي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، من رفع 150 حالة إشغال طريق خلال حملة استهدفت منطقة العجوزة، بالإضافة إلى ضبط 31 مخالفة في مجال الآداب العامة تنوعت ما بين إدارة منشأة ومزاولة مهنة وتقديم خمور دون الحصول على تراخيص.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات، وتولت النيابة العامة التحقيق.