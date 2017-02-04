وكانت الحكومة قد تقدمت بمستندات جديدة للمحكمة الإدارية العليا، تؤكد قانونية التحفظ على أموال وممتلكات قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وذلك خلال نظر المحكمة طعن الهيئة على الأحكام الصادرة من القضاء الإداري بإلغاء قرارات لجنة حصر أموال الإخوان بالتحفظ على أموال عدد من المتهمين.وتتمثل المستندات القانونية في حكم محكمة الجنايات الصادر يناير الماضى بالتحفظ على أموال 1500 من عناصر الإخوان من بينهم محمد أبو تريكة لاعب النادي الأهلي السابق وصفوان ثابت رجل الأعمال.واستندت محكمة القضاء الإدارى في أحكامها بإلغاء قرارات التحفظ الصادرة من لجنة حصر أموال الإخوان إلى انها لجنة إدارية يغلب على تشكيلها الطابع الإداري وليس القضائي وان التحفظ يكون من خلال محكمة جنايات مختصة، مشيرا إلى أن اللجنة استجابت لحيثيات المحكمة وقامت بعرض قراراتها الصادرة منذ إنشائها بالتحفظ على 1500 قيادة إخوانية على محكمة جنايات شمال القاهرة والتي أصدرت حكمها بتأييد قرارات اللجنة بالتحفظ على أموالهم وإدراجهم على قوائم الإرهاب.كما أن لجنة حصر أموال الإخوان عرضت قراراتها أيضا على قضاة تنفيذ أصدروا أحكاما باستمرار التحفظ على أموال قيادات الإخوان الصادرة من اللجنة وهو ما يؤكد أن قرارات التحفظ صادرة من محاكم مختصة وليس عبر لجنة حصر أموال الإخوان.