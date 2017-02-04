توقع المرشح لتسلم منصب السفير الأميركي لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل تيد مالوك تفكك الاتحاد الأوروبي، معتبرا أن خروج المملكة المتحدة من هذا الاتحاد ليس سوى البداية.

وقال مالوك في مقابلة مع أسبوعية دير شبيجل، حسب مقاطع من المقابلة وزعت الجمعة على أن تنشر كاملة السبت، «اذا تطلعتم إلى أوروبا بإمكانكم تقريبا وضع حرفين تختارونهما أمام كلمة اكسيت»، في إشارة إلى احتمال خروج دول أخرى، كما فعلت بريطانيا فأطلق على خروجها كلمة بريكست، واذا خرجت فرنسا تكون كلمة فريكست أو اليونان غريكست».

كما كرر القول في مقابلته أن اليورو تجربة فاشلة ولو أنه كان يعمل في مصرف للاستثمار لكان راهن ضد اليورو.