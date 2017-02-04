وكان المستشار وليد البحيري المحامي العام الأول لنيابات شرق الكلية أحال المتهم بقتل صاحب محمصة الإسكندرية ذبحًا إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وحيازة سلاح أبيض، ونسخ القضية لمحاكمته في واقعة أخرى بتهمة الشروع في قتل سائق ميكروباص.واعترف المتهم في التحقيقات أنه عقد العزم وبيّت النية على قتل المجني عليه انتقامًا منه لقيامه ببيع الخمور، وأشار إلى أنه سبق وتردد عليه منذ فترة وطلب منه التوقف عن بيع الخمور إلا أنه لم يمتثل لتحذيره.