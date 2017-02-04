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محاكمة قاتل صاحب محل الخمور بالإسكندرية.. اليوم
04
فبراير
2017
07:45 AM
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تنظر الدائرة 16 بمحكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار مجدي نوارة، اليوم السبت، محاكمة عادل أبو النور سليمان المتهم بذبح يوسف لمعي |صاحب محل خمور|
وكان المستشار وليد البحيري المحامي العام الأول لنيابات شرق الكلية أحال المتهم بقتل صاحب محمصة الإسكندرية ذبحًا إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وحيازة سلاح أبيض، ونسخ القضية لمحاكمته في واقعة أخرى بتهمة الشروع في قتل سائق ميكروباص.واعترف المتهم في التحقيقات أنه عقد العزم وبيّت النية على قتل المجني عليه انتقامًا منه لقيامه ببيع الخمور، وأشار إلى أنه سبق وتردد عليه منذ فترة وطلب منه التوقف عن بيع الخمور إلا أنه لم يمتثل لتحذيره.
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