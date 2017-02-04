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اليوم.. الحكم على المتهمين في أحداث عنف الطالبية
04
فبراير
2017
05:45 AM
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تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار |شعبان الشامي|، اليوم السبت، حكمها على 4 متهمين صادر ضدهم حكم غيابي بالمؤبد، في قضية أحداث التظاهر والتجمهر بالطالبية
كانت النيابة العامة نسبت للمتهمين |محمد محمود حسان، ومحمد محمود محمد مع 9 آخرين، قيامهم في 21 فبراير 2014 بدائرة قسم شرطة الطالبية بالتجمهر حاملين أسلحة نارية واعتدائهم على طاقم تصوير قناة التحرير الفضائية، وحرق سيارتهم الميكروباص، وسرقة كاميرات تصوير كانت بحوزتهم، وكذلك كافة المبالغ المالية والهواتف المحمولة التي كانت بحوزتهم بطريق الإكراه، بالإضافة إلى حيازتهم أسلحة بيضاء.
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