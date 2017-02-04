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محاكمة 10 متهمين بالتظاهر وقتل شرطيين في المنيا.. اليوم
تنظر محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار محمود سلامة، اليوم السبت، محاكمة 10 متهمين |حضوريا| في قضيتي مقتل شرطيين والتحريض على التظاهر بمركزي المنيا وملوي
وقال حسين تمام، محامي المتهمين، إن المحكمة استمعت إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين في قضيتين، الأولى تتعلق بقتل شرطيين أمام كمين أمني بمركز المنيا، التي أحالت النيابة العامة المتهمين بها في شهر يوليو من عام 2015، وقررت المحكمة استمرار حبس المتهمين.وأكد تمام، أن القضية الثانية تتعلق بإعادة إجراءات 6 متهمين متورطين في أحداث تظاهر وشغب عقب أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة والمحكوم عليهم بالسجن المشدد 10 سنوات غيابيًّا لكل منهم وغرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه، وتم القبض على المتهمين بمركز ملوي عقب إصدار الحكم الأول في شهر سبتمبر 2015، وتعاد إجراءات محاكمتهم.كانت المحكمة استمعت خلال جلسات سابقة إلى مرافعة الدفاع وتأجلت القضية إلى جلسة اليوم لاستكمال المرافعة، وتعود أحداث القضية إلى يوم 24 من شهر أبريل عام 2014، وتم القبض على المتهمين بمركز ملوي بتهمة التظاهر والتحريض على العنف وإثارة الشغب والانتماء إلى جماعة الإخوان الإرهابية.
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