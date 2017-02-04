(رويترز) - قال مسؤول بشركة طيران لرويترز إن إدارة الجمارك وحماية الحدود بالولايات المتحدة أبلغت شركات الطيران الأمريكية أن بوسعها السماح لمسافرين كان قد شملهم الحظر الذي فرضه الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بركوب الطائرات بعد أن أصدر قاض اتحادي في سياتل قرارا بوقف الأمر التنفيذي في كل أنحاء الولايات

المتحدة.

وفي مؤتمر عبر الهاتف في نحو الساعة التاسعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة(0200 بتوقيت جرينتش) أبلغت الإدارة شركات الطيران بالعمل مثلما كانت قبل صدور أمر ترامب الذي أوقف بشكل مؤقت اللاجئين والمسافرين من سبع دول ذات أغلبية إسلامية من دخول الولايات المتحدة.

وقال المسؤول الذي لم يكن مخولا بالتحدث بشكل علني إنه يمكن الآن للأشخاص القادمين من تلك الدول ويحملون تأشيرات دخول سليمة ركوب الطائرات المتجهة إلى الولايات المتحدة وإن شركات الطيران تعمل على تحديث مواقعها الالكترونية كي تعكس هذا التغيير.

(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية)