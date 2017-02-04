ماتيس: أمريكا لا تفكر في زيادة عدد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط بسبب القلق من إيران

طوكيو (رويترز) - قال وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس يوم السبت إنه لا يفكر في زيادة عدد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط لمعالجة "سوء سلوك" إيران في هذه المرحلة ولكنه حذر من أن العالم لن يتجاهل الأنشطة الإيرانية.

وكان الرئيس دونالد ترامب قد توعد بانتهاج سياسة أكثر جرأة ضد طهران وتحذر إدارته من القيام بعمل ملموس إذا لم تحد إيران من برنامجها للصواريخ الباليستية واستمرت في دعم صراعات إقليمية بالوكالة.

(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية)