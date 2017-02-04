طوكيو (رويترز) - قالت وزيرة الدفاع اليابانية تومومي إينادا يوم السبت إنها تأمل بأن تؤدي زيارة وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس لكوريا الجنوبية واليابان هذا الأسبوع إلى تعزيز العلاقات الأمنية.

وأدلت إينادا بهذه التصريحات في بداية المحادثات مع ماتيس الذي أكد يوم الجمعة التزام واشنطن بمعاهدة الدفاع المشترك مع اليابان عندما التقى مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في طوكيو.

وقالت إينادا إن "الوضع الأمني في منطقة آسيا والمحيط الهادي أصبح صعبا على نحو متزايد" وأضافت أنها تريد تعزيز التحالف بين الولايات المتحدة واليابان.وأضافت أن "كوريا الجنوبية جارة مهمة.

"أريد أن أربط زيارة الوزير ماتيس لليابان وكوريا الجنوبية بزيادة تعزيز التعاون الدفاعي بين الدول الثلاث."

وقال ماتيس يوم الجمعة إن استفزازات كوريا الشمالية التي تطور برامجها للأسلحة والصواريخ النووية في تحد لقرارات الأمم المتحدة لم تدع مجالا للشك بشأن التزام الولايات المتحدة بدفاع اليابان. وكانت تلك الرسالة مماثلة لرسالة بعث بها في كوريا الجنوبية.وبدا أن ماتيس حريص على طمأنة اليابان على التصميم الأمريكي بعد حملة الانتخابات التي أشار فيها دونالد ترامب قبل أن يصبح رئيسا للولايات المتحدة إلى أن كوريا الجنوبية واليابان تستفيدان من مظلة أمنية أمريكية دون المشاركة بشكل كاف في التكاليف.

وتحرص اليابان أيضا على الحصول على تأكيدات بأن الإدارة الجديدة لترامب ستتمسك بالتزام واشنطن بالدفاع عن جزر متنازع عليها في بحر الصين الشرقي تسيطر عليها اليابان ولكن الصين تطالب بالسيادة عليها أيضا.

(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية)