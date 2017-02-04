تنظر محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، اليوم السبت محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ|حرق مركز شرطة العياط|

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات التجمهر والبلطجة والتلويح بالعنف، والإتلاف العمدي للممتلكات العامة والخاصة، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة وأحكام الدستور والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، على نحو يؤدي إلى تكدير السلم العام.