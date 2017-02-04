تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، إعادة محاكمة رجل الأعمال وأمين تنظيم الحزب الوطني المنحل أحمد عز، ورئيس هيئة التنمية الصناعية السابق عمرو عسل، في القضية المعروفة إعلاميا بـ|تراخيص الحديد|

يواجه المتهمان، تهمًا بإهدار المال العام بما بلغت قيمته 660 مليون جنيه، وتسهيل الاستيلاء عليه، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بـ |تراخيص الحديد|.تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد القياتى القشيرى وعضوية المستشارين حسن أبو الوفا ومجدى عبد المجيد، وبسكرتارية أيمن عبداللطيف وأحمد فهمي.كانت محكمة النقض ألغت، في وقت سابق، حكم محكمة جنايات القاهرة في القضية، والذي تضمن السجن المشدد لعز وعسل 10 سنوات وكذلك السجن المشدد لوزير التجارة الأسبق رشيد محمد رشيد 15 عاما، وقررت المحكمة إعادة محاكمة عز وعسل فقط أمام دائرة أخرى غير الدائرة مصدرة الحكم في القضية.