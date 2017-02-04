تنظر محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، محاكمة ثلاثة متهمين في القضية المعروفة بـ|أحداث بولاق الدكرور|

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وأسامة عبد الظاهر، وسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا.ويواجه كلًا من المتهمين عمر أحمد عبد الحافظ عثمان |محبوس| وعمرو أحمد زكي |محبوس| وطارق عبد الحفيظ |هارب|، تهمًا بتدبير تجمهر بمنطقة بولاق الدكرور في أبريل من عام 2014 والانضمام لجماعة إرهابية والتعدي على المواطنين وممتلكاتهم، مما أدى لوفاة مواطن وتحطم سيارة.