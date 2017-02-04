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نظر دعوى عزل الحارس القضائي للمهن التعليمية.. اليوم
تنظر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم السبت، ثاني جلسات الدعوى التي تطالب بعزل واستبدال الحارس القضائي لنقابة المهن التعليمية
وكان عصام الدين أبو العلا المحامي أقام دعوى قضائية أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، مفوضًا عن أشرف محمد عامر و10 آخرين أعضاء بنقابة المهن التعليمية، طالب فيها بعزل الحارس القضائي لنقابة المهن التعليمية، واستبداله بحارسين قضائيين آخرين.واختصمت الدعوى كلًا من علي فهمي الحارس القضائي لنقابة المهن التعليمية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير التضامن الاجتماعي، ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بصفتهم.وجاء في الدعوى المسجلة برقم 3590 لسنة 2016، أن النقابة يحيط بها خطر جسيم في إهدار أموالها، حيث لا يعلم أحد كيف تنفق أموالها أو ما تتحصله من أموال من المصادر التي حددها القانون، كما أن الحارس القضائي يعمل بلا رقيب في حين أن أعضاء الجمعية العمومية كفل لهم القانون الحق في متابعة أموالهم ومناقشة أوجه الصرف وكذلك الموافقة أو عدم الموافقة على جهات الصرف.وأضاف مقيمو الدعوى أن الحارس القضائي غرد خارج السرب وأدار النقابة منفردًا، وكانت إدارته سيئة بدرجة أضرت بمصالح وأموال النقابة، الأمر الذي يشكل خطرا داهما على نقابة المهن التعليمية.
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