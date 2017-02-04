تنظر محكمة جنح الدقي برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد، اليوم السبت، محاكمة نقيب الفلاحين السابق، وعضوين آخرين بالنقابة، لاتهامهم بالنصب، والاستيلاء على مبالغ مالية من مواطنين بعد إيهامهم بتخصيص قطعة أرض بمنطقة وادي النطرون

وجاء في تحقيقات نيابة الدقي في الدعاوى المسجلة بأرقام 14940 و15510 و11709 لسنة 2016، أن عددًا من المواطنين تقدموا ببلاغات ضد |أسامة الجحش| نقيب الفلاحين السابق، و|مصطفى كمال| أمين الصندوق بالنقابة، و|فارس رمضان| مدير المشروعات، تتهمهم بالاستيلاء على مبالغ مالية منهم بادعاء تخصيص قطعة أرض لهم بوادي النطرون.