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عاملان يختطفان طفلا ويطلبان فدية 200 ألف جنيه في الجيزة
ألقى رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على عاملين لاتهامهما بخطف طفل يبلغ من العمر 5 سنوات؛ بسبب خلافات مالية مع والده في منطقة البدرشين
وكان اللواءان هشام العراقي مدير أمن الجيزة وخالد شلبي مدير المباحث تلقيا إخطارًا من المقدم هاني إسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين مفاده تحرير مالك محل منظفات محضرًا باختطاف نجله والذي يبلغ من العمر 5 سنوات عقب عودته من مدرسته، ثم تلقيه اتصالا هاتفيًّا من مجهولين يساومونه على مبلغ مالي قدره 200 ألف جنيه نظير إطلاق سراح نجله.بفحص البلاغ وإجراء التحريات اللازمة تبين للنقيبين أحمد عبد الصمد وأحمد فايز معاونا المباحث أن شابين يعملان لدى والد المجني عليه وراء ارتكاب الواقعة، وأن المتهمين انتظرا خروج الطفل من مدرسته واستدرجاه واختطفاه في سيارة نصف نقل وأخفياه بمنطقة ميت رهينة.بتقنين الإجراءات، تم إعداد مأمورية أمنية، أمكن خلالها ضبط المتهمين وإعادة الطفل المختطف، وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة نتيجة مرورهما بضائقة مالية، تحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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