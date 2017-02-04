قال اللواء مجدي بسيوني الخبير الأمني، |إن حادث باريس تؤكد رؤية مصر بأن الإرهاب ليس بعيدا عن أي دولة، كما أن انتشار الجماعات الإرهابية في الدول الأوروبية يرجع لمساندة الكيان الصهيوني لها|

وأضاف |بسيوني| لـ|فيتو| أن حادث اللوفر في باريس أمس الجمعة لم تكن الأولى التي تتعرض لها فرنسا، وعلى جميع الدول الاستماع لصوت مصر بالتكاتف لمواجهة الإرهاب، مشيرا إلى أن هناك تعاونا مصريا فرنسيا لكشف حقيقة تورط مصري من عدمه. وتابع الخبير الأمني، أن السلطات المصرية تعكف على جمع كافة المعلومات حول ذلك الشاب وكيفية سفره للخارج وانضمامه لهذه التنظيمات الإرهابية.