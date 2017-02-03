اخبار مصر
-
رياضة
- نشرة فيتو الرياضية.. وأبرزها: فرحة المنتخب بعد تعافي النني وعبد الشافي
- باسم مرسي لمنتقديه: لعبت مع المنتخب بعد وفاة والدي بيوم
- «روما» يطرح استفتاء عن عودة محمد صلاح متوجا بكأس أفريقيا
- مواجهة خارج المستطيل ورقم سلبي للفراعنة.. في أبرز أرقام المربع الذهبي
- كونتي: كوستا لن يرحل عن تشيلسي
- بالصور.. تدريبات قدامى الأهلي والزمالك قبل لقاء شرم الشيخ
- أبو ريدة: وزير الرياضة يتوجه إلى الجابون مساء الأحد
- بالصور.. الننى وعبد الشافى يشاركان في مران الفراعنة استعدادا للأسود
- الحضري يتحدى «البرد» للمشاركة في نهائى كأس الأمم الأفريقية
- سام مرسي يتصدر مجلة ويجان بعد اختياره أفضل لاعب في يناير
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
بالأسماء.. القبض على 3 عناصر إخوانية مطلوبين بدمياط
03
فبراير
2017
23:46 PM
بواسطة
قبضت رجال مباحث مركز فارسكور بمحافظة دمياط، القبض على 3 عناصر ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية، مطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا تظاهر بدون تصريح والانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية والتحريض على مؤسسات الدولة
وضبطت مباحث مركز فارسكور كلا من |محمد.ع |، يبلغ من العمر 24 عاما، طالب، محمد.ا الذي يبلغ من العمر48 عاما، موظف ومحمود.ع،الذي يبلغ من العمر34 عاما، فلاح، ومقيمين بقرية العطوي دائرة مركز فارسكور والمطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة القضية رقم 3727 إداري مركز الزرقا لسنة 2015م.
بواسطة
التعليقات
المزيد في حوادث وقضايا
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع