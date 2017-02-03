قبضت رجال مباحث مركز فارسكور بمحافظة دمياط، القبض على 3 عناصر ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية، مطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا تظاهر بدون تصريح والانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية والتحريض على مؤسسات الدولة

وضبطت مباحث مركز فارسكور كلا من |محمد.ع |، يبلغ من العمر 24 عاما، طالب، محمد.ا الذي يبلغ من العمر48 عاما، موظف ومحمود.ع،الذي يبلغ من العمر34 عاما، فلاح، ومقيمين بقرية العطوي دائرة مركز فارسكور والمطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة القضية رقم 3727 إداري مركز الزرقا لسنة 2015م.