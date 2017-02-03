وتبين من المعاينة التي اجرتها النيابة عن تهشم سيارة الضابط، ووجود بركة من الدماء.كشفت التحريات الأولية أن الضابط، أثناء عودته من العمل، خرج عليه شقيقين مسجلين خطر سرقات بالإكراه، واستوقفاه بالقوة، وطلبا منه إخراج ما لديه من متعلقات وعندما رفض، اعتدوا عليه بسلاح أبيض، فاصابوه بـ 5 طعنات متفرقة، فقام على اثر ذلك باشهار سلاحه واطلق منه عدة اعيرة نارية أصابت المجنى عليهما.ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الضابط، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.