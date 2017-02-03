وانتقل فريق من النيابة لمستشفى هليوبوليس؛ لسماع أقوال المجني عليهما، وأمرت بالاستعلام من مدير المستشفى عن حالتهما الصحية.كشفت التحريات الأولية أن المتهم، أثناء عودته من العمل، خرج عليه شقيقان مسجلا خطر سرقات بالإكراه، واستوقفاه بالقوة، وطلبا منه إخراج ما لديه من متعلقات وعندما رفض، اعتديا عليه بسلاح أبيض، فأصاباه بـ 5 طعنات متفرقة، فأشهر على إثر ذلك سلاحه وأطلق منه عدة أعيرة نارية أصابت المجني عليهما.تم القبض على المتهم، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.