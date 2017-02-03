شهدت محافظات مصر عددًا من الحوادث، اليوم الجمعة، رصدتها «فيتو»، في إطار تغطيتها الإخبارية، أبرزها:إخلاء سبيل 8 من شباب الألتراس المتهمين بالتجمهر أمام النادي الأهليضبط ربة منزل بصحبتها خليجيين لممارسة الدعارة بـ«أكتوبر»كثافات مرورية في شارع صلاح سالم