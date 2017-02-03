أدان الكرملين الجمعة، "الاتهامات المجانية" لوزير الدفاع البريطاني مايكل فالون، الذي اتهم أمس موسكو باستخدام التضليل الإعلامي "سلاحا" لزعزعة استقرار الغربيين.



وصرح ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحافيين "أننا مقتنعون بأن مثل هذه الاتهامات حيال بلادنا مجانية بحتة".



وأضاف "لا نفهم كيف يمكن لوزير بهذا المستوى توجيه مثل هذه الاتهامات المجانية التي لا أساس لها"، معربا عن الأسف لموقف فالون "العدائي".



الخميس خلال خطاب في جامعة سانت اندروز في اسكتلندا اتهم فالون روسيا ب"استخدام التضليل الإعلامي سلاحا" و"باختبار حلف شمال الأطلسي والغرب بهدف زعزعة استقرارهم".



كما هاجم الوزير البريطاني وسائل الإعلام الروسية العامة كقناة "ار تي" ووكالة أنباء "سبوتنيك" المتوفرتين بالإنجليزية ولغات أخرى واتهمها ب"نشر معلومات مغلوطة من الطراز السوفياتي".



وفي نهاية نوفمبر تبنى البرلمان الأوروبي قرارا أعرب فيه عن "قلقه العميق للتطور السريع للنشاط المستوحى من الكرملين في أوروبا بما في ذلك التضليل الإعلامي والدعاية للحفاظ أو زيادة نفوذ روسيا وإضعاف الاتحاد الأوروبي وتقسيمه".

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