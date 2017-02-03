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قاضية فيدرالية أمريكية تأمر بوقف حظر السفر على حاملي البطاقات الخضراء
03
فبراير
2017
22:15 PM
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أمرت قاضية فيدرالية أمريكية، الجمعة، بوقف القرار التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة الماضية، والذي يقيد استقبال المهاجرين من حاملي إحدى جنسيات سبع دول مسلمة، في معارضة قضائية جديدة للقرار.
وأصدرت القاضية الفدرالية في ديترويت فيكتوريا روبرتس أمرها بناء على دعوى تقدمت بها الرابطة الأمريكية-العربية للحقوق المدنية، ضمن دعاوٍي عدة تقدم بها عدد من منظمات المجتمع المدني الأمريكية لوقف قرار ترامب، وأكدت روبرتس أن حظر السفر لا ينطبق على المقيمين الدائمين بشكل شرعي في الولايات المتحدة، من بينهم حاملو البطاقات الخضراء، بحسب شبكة (سي بي إس) الإخبارية الأمريكية على موقعها الإلكتروني.
ونقلت الشبكة عن المدعي العام الأمريكي نبيه اياد قوله: "إنه أول أمر (قضائي) من نوعه على مستوى البلاد، إنه يجعل من المؤكد بشكل مطلق أن المقيمين الدائمين الشرعيين - الذين يُطلق عليهم حاملو البطاقات الخضراء - بإمكانهم بشكل أساسي السفر ومغادرة البلاد كما يشاءون دون عوائق من جانب الحظر (الناجم عن) القرار التنفيذي" لترامب.
وكان ترامب قد أصدر، الجمعة الماضية، قرارا تنفيذيا بحظر استقبال المهاجرين من كل من إيران والعراق واليمن والصومال والسودان وسوريا وليبيا لمدة 90 يوميا، وتعليق برنامج استقبال اللاجئين بالكامل لمدة 120 يوما، متذرعا بأسباب أمنية ترتبط بـ"تحسين" المعايير الأمنية في هذا الشأن.
وكانت القاضية الفدرالية بنيويورك آن دونيلي قد أمرت، الأحد الماضي، بعدم ترحيل أي من رعايا الدول السبع المشمولة بالحظر الرئاسي، إذا كانت بحوزتهم تأشيرات ووثائق تجيز لهم الدخول إلى الولايات المتحدة، كما أمرت بنشر لائحة بأسماء كل الأشخاص الذين أوقفوا في مطارات البلاد منذ صدور القرار.
ووفقا لـ"سي بي إس"، فإنه من المتوقع أن تتواصل جلسات الاستماع والأوامر القضائية الخاصة بالحظر على مدار الأسبوع المقبل.
وأصدرت القاضية الفدرالية في ديترويت فيكتوريا روبرتس أمرها بناء على دعوى تقدمت بها الرابطة الأمريكية-العربية للحقوق المدنية، ضمن دعاوٍي عدة تقدم بها عدد من منظمات المجتمع المدني الأمريكية لوقف قرار ترامب، وأكدت روبرتس أن حظر السفر لا ينطبق على المقيمين الدائمين بشكل شرعي في الولايات المتحدة، من بينهم حاملو البطاقات الخضراء، بحسب شبكة (سي بي إس) الإخبارية الأمريكية على موقعها الإلكتروني.
ونقلت الشبكة عن المدعي العام الأمريكي نبيه اياد قوله: "إنه أول أمر (قضائي) من نوعه على مستوى البلاد، إنه يجعل من المؤكد بشكل مطلق أن المقيمين الدائمين الشرعيين - الذين يُطلق عليهم حاملو البطاقات الخضراء - بإمكانهم بشكل أساسي السفر ومغادرة البلاد كما يشاءون دون عوائق من جانب الحظر (الناجم عن) القرار التنفيذي" لترامب.
وكان ترامب قد أصدر، الجمعة الماضية، قرارا تنفيذيا بحظر استقبال المهاجرين من كل من إيران والعراق واليمن والصومال والسودان وسوريا وليبيا لمدة 90 يوميا، وتعليق برنامج استقبال اللاجئين بالكامل لمدة 120 يوما، متذرعا بأسباب أمنية ترتبط بـ"تحسين" المعايير الأمنية في هذا الشأن.
وكانت القاضية الفدرالية بنيويورك آن دونيلي قد أمرت، الأحد الماضي، بعدم ترحيل أي من رعايا الدول السبع المشمولة بالحظر الرئاسي، إذا كانت بحوزتهم تأشيرات ووثائق تجيز لهم الدخول إلى الولايات المتحدة، كما أمرت بنشر لائحة بأسماء كل الأشخاص الذين أوقفوا في مطارات البلاد منذ صدور القرار.
ووفقا لـ"سي بي إس"، فإنه من المتوقع أن تتواصل جلسات الاستماع والأوامر القضائية الخاصة بالحظر على مدار الأسبوع المقبل.
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