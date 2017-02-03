قتل ثمانية عناصر تابعين للشرطة الأفغانية، من عائلة واحدة، الجمعة، برصاص زميلهم المنضم إلى حركة طالبان، «بعد أن قام بتخديرهم» وفق ما أفاد مسؤولون محليون».



وقال المتحدث باسم الشرطة المحلية عبد الكريم يوريش، إن «أربعة شرطيين مع أربعة متدربين من الشرطة تم تخديرهم من قبل زميل لهم، قام بعد ذلك بإطلاق النار عليهم على حاجز للشرطة في إقليم المار في ولاية فارياب».



وأضاف المسؤول في الشرطة أن «ثمانية أشخاص قتلوا في حين تمكن الجاني من الفرار والالتحاق بقوات طالبان».



من جهته أكد حاكم الإقليم هذه المعلومات موضحا أن القتلى الثمانية من عائلة واحدة وان المهاجم تمكن من الانتقال إلى مناطق سيطرة طالبان.



وأفادت وسائل إعلام محلية أن الجاني انضم سرا إلى طالبان منذ نحو عام.

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