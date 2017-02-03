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كثافات مرورية في شارع صلاح سالم.. ومحور النصر أفضل بديل
03
فبراير
2017
21:46 PM
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ناشدت الإدارة العامة لمرور القاهرة برئاسة اللواء علاء الدجوى قائدى السيارات باستخدام محور النصر كبديل لمحور صلاح سالم الذي يشهد كثافات مرورية عالية، بسبب المترددين على معرضى الكتاب والأثاث، مشيرة إلى أن هناك كثافات أخرى بمنطقة الأزهر وبالطرق المؤدية لحديقة الأزهر بسبب الرحلات الخارجية
كما تنصح إدارة مرور القاهرة كافة السائقين بمتابعة اللافتات المؤدية إلى معرضي الأثاث والكتاب، بمنطقة أرض المعارض في مدينة نصر، مع الالتزام بأماكن الباركنج المخصصة للمركبات وعدم الانتظار خارجها والالتزام بالبوابات المخصصة للدخول إلى المعرضين وتجنب الدخول من ناحية كوبرى الفنجرى لوجود أعمال صيانة بالمكان.
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