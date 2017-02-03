وكان اللواء هشام العراقي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، قد تلقى إخطارا من العقيد عمرو حافظ مأمور قسم شرطة الوراق إخطارا يفيد بالعثور على جثة عامل بمياه النيل بدائرة القسم.وبالانتقال والفحص تبين للرائد هاني مندور رئيس المباحث، إن العامل أصل إقامته الفيوم ويبلغ من العمر ٤٣ عاما، وجار تكثيف جهود التحريات للوقوف على الحادث وكشف ملابساته.تحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.