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ضبط موظفة بمكتب بريد اختلست ألف جنيه من حسابات العملاء بالشرقية
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على موظفة بمكتب بريد في ديرب نجم بمحافظة الشرقية اختلست ألف جنيه دون وجه حق من أموال العملاء
كانت معلومات وردت لإدارة شرطة البريد، مفادها وجود تلاعب واستيلاء على مبالغ مالية من حسابات التوفير بمنطقة بريد ديرب نجم بمحافظة الشرقية. وبإجراء التحريات السرية والفحص، تأكدت صحة المعلومات، بقيام |ح.ع.أ| 46 سنة، موظفة بمكتب البريد بالاستيلاء على مبلغ ألف جنيه، من حسابات التوفير الخاصة بعملاء المكتب محل عملها، وذلك بمغافلتهم وصرف مبالغ كبيرة دون علمهم، والتوقيع بدلًا منهم على ايصالات السحب للاستيلاء على المبالغ لنفسها دون وجه حق. وباستدعاء المتهمة ومواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة، وأبدت استعدادها لسداد المبلغ، وأمر اللواء محمد يوسف، مساعد الوزير لشرطة النقل والمواصلات، بتحرير المحضر اللازم، وإرسال المتهمه لمركز شرطة ديرب نجم لقيده وعرضه على النيابة العامة.
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