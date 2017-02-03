استحدثت الإدارة العامة لمرور القاهرة برئاسة اللواء علاء الدجوى مدير المرور وحدة مرور الشروق، وتم نقلها إلى موقع جديد بالشروق، لتخدم قاطنى المدينة ومدينتى والرحاب ومدينة بدر والقاهرة الجديدة

كما تم نقل العديد من الملفات والمستندات الخاصة بالسيارات من المقر القديم إلى المقر الجديد.