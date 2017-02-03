شنت الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات أمن |القاهرة، الجيزة، القليوبية|، حملات على الطرق الرئيسية ومطالع ومنازل الكباري

وأسفرت الحملات التي تمت بإشراف اللواء عادل زكي مساعد وزير الداخلية للمرور خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عن ضبط 495 مخالفة مرورية متنوعة بين 83 مخالفة مرورية بمحور 26 يوليو والطريق الدائري بكامل نطاقه، 154 مخالفة مرورية بالقاهرة، 105 مخالفات مرورية بالجيزة، 153 مخالفة مرورية بالقليوبية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل واقعة على حدة.