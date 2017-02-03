شنت شرطة المرافق بالجيزة، بإشراف اللواء |هشام العراقي| مدير الأمن، حملة أمنية مكبرة بمنطقتي الدقي والهرم لتحقيق السيولة المرورية وإزالة المعوقات

واستهدفت الحملة رفع كافة الإشغالات والمعوقات من الطريق العام وإعادة المظهر الحضاري لشوارع المنطقتين، وتمكنت من رفع ٢٠ حالة إشغال طريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.