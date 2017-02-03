اخبار مصر
-
رياضة
- استمرار معسكر دجلة بالسخنة استعدادا لطنطا بالكأس
- المصري يجهز أوراق استقبال طاقم تحكيم لقاء العودة بالكونفدرالية
- مجلس «الأثقال» يعتمد تشكيل لجنة التحقيق.. الأحد
- إنبي يواصل استعداداته للاتحاد بمعسكر الإسماعيلية
- حسام حسن يلقي محاضرة للاعبيه استعدادا لمواجهة الإنتاج بالكأس
- جولدن ستيت يواصل انتصاراته ويهزم كليبرز في دوري السلة الأمريكي
- محكمة التحكيم تؤيد منع تشونبوك من المنافسة بدوري أبطال آسيا للقدم
- (مصر
- اليوم.. انطلاق بطولة مصر الدولية للملاحة الرياضية بشرم الشيخ
- كواليس اتصال الزمالك بباسم مرسي قبل مواجهة الأهلي
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
ضبط عامل بحوزته ٩ كيلو بانجو في أطفيح
03
فبراير
2017
12:46 PM
بواسطة
شن الرائد |محمد رجال| رئيس مباحث مركز شرطة أطفيح، حملة أمنية مكبرة بدائرة المركز لضبط الخارجين عن القانون والهاربين من تنفيذ الأحكام
وتمكنت الحملة من ضبط ٩ كيلو بانجو بحوزة عامل، وعاطلين آخرين بحوزتهما فردي خرطوش محلي الصنع، و٣ عاملين هاربين من تنفيذ أحكام قضائية متنوعة.تحرر المحضر اللازم عن كل واقعة، وأخطر اللواء |هشام العراقي| مدير أمن الجيزة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
بواسطة
التعليقات
المزيد في حوادث وقضايا
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع