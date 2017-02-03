شن الرائد |محمد رجال| رئيس مباحث مركز شرطة أطفيح، حملة أمنية مكبرة بدائرة المركز لضبط الخارجين عن القانون والهاربين من تنفيذ الأحكام

وتمكنت الحملة من ضبط ٩ كيلو بانجو بحوزة عامل، وعاطلين آخرين بحوزتهما فردي خرطوش محلي الصنع، و٣ عاملين هاربين من تنفيذ أحكام قضائية متنوعة.تحرر المحضر اللازم عن كل واقعة، وأخطر اللواء |هشام العراقي| مدير أمن الجيزة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.