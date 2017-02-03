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الصين: نعارض بشكل قاطع نشر نظام ثاد في كوريا الجنوبية
03
فبراير
2017
10:22 AM
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بكين (رويترز) - قالت الصين يوم الجمعة إنها تعارض بشكل قاطع نشر نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي ثاد في كوريا الجنوبية بعد أن قالت سول إن مسؤوليها الدفاعيين وافقوا على نشر النظام هذا العام.
وكرر لو كانغ المتحدث باسم الخارجية الصينية معارضة بكين للنظام الأمريكي خلال إفادة صحفية يومية في العاصمة.
ودأبت الصين على رفض قرار نشر نظام ثاد قائلة إنه يهدد أمنها ولن يسهم في تهدئة التوتر في شبه الجزيرة الكورية.
وتقول كوريا الجنوبية والولايات المتحدة إن النظام لا يهدف إلا للتصدي للعدوان الكوري الشمالي.
(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير سها جادو)
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