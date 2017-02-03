-
رياضة
- (مصر
- (مصر
- المنتخب يخوض اليوم مرانه الأساسي استعدادا لأسود الكاميرون
- (مصر
- مارسيليا يواجه ميتز اليوم بالدوري الفرنسي
- (مصر
- سوهاج يواصل تقدمه والجونة يفوز بمجموعة الصعيد.. «تقرير»
- هامبورج يلتقي باير ليفركوزن في بطولة الدوري الألماني
- مواعيد مباريات اليوم في الدوريات الأوروبية والدوري السعودي
- الزمالك يختتم اليوم تدريباته بالقاهرة قبل السفر للإمارات
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
انتظام حركة المرور بطرق ومحاور القاهرة الكبرى وسط انتشار أمني
تشهد الطرق الرئيسية وكل المحاور بنطاق القاهرة الكبرى، صباح اليوم الجمعة، حالة من السيولة المرورية وسط انتظام الخدمات الأمنية المنتشرة
ويشهد محور 26 يوليو، أمام القادم من مناطق 6 أكتوبر، في طريقه إلى الجيزة، وأعلى ميدان لبنان، سيولة مرورية في حركة السيارات، وانتظمت الحركة المرورية أعلى كوبري أكتوبر، و15 مايو، ومناطق وسط البلد، وأعلى محور صفط اللبن للمتجه إلى مناطق الجيزة ونزلة جامعة القاهرة، حتى شارع السودان. وانتظمت الحركة المرورية، بشوارع فيصل والهرم، وصولا إلى ميادين الجيزة، وجامعة القاهرة، وبين السرايات، وشارع التحرير وصولا إلى البحوث.كما يشهد ميادين التحرير وروكسي ورابعة والأوتوستراد ومحور صلاح سالم، ومنطقة وسط القاهرة وكوبري قصر النيل، حالة من الانسياب المرورى، كما انتظمت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة بشوارع النيل السياحي والهرم والبحر الأعظم ونزلة الدائري باتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية.كما وجدت سيارات الإغاثة العاجلة أعلى المحاور والطرق الدائرى «الإسكندرية ــــ القاهرة» الزراعى والصحراوى، «القاهرة ــــــ السويس»، أمام القادم من الأقاليم اتجاه القاهرة تحسبًا لأي حالة طارئة.
التعليقات
المزيد في حوادث وقضايا
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)