اخبار مصر
-
رياضة
- سوهاج يواصل تقدمه والجونة يفوز بمجموعة الصعيد.. «تقرير»
- هامبورج يلتقي باير ليفركوزن في بطولة الدوري الألماني
- مواعيد مباريات اليوم في الدوريات الأوروبية والدوري السعودي
- الزمالك يختتم اليوم تدريباته بالقاهرة قبل السفر للإمارات
- التعاقد مع الحضري وبيع حامد وجبر ومباراة السوبر في أبرز خمس تصريحات لمرتضى منصور
- (مصر
- ديبورتيفو لاكورونا يواجه ريـال بيتيس اليوم في الدوري الإسباني
- (مصر
- انطلاق 7 مواجهات بالجولة الـ19 في مجموعة القاهرة
- (مصر
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
سول: إقالة مساعد كبير لزعيم كوريا الشمالية
03
فبراير
2017
04:22 AM
بواسطة
سول (رويترز) - قالت كوريا الجنوبية يوم الجمعة إن كوريا الشمالية أقالت كيم وون هونج وزير أمن الدولة الذي يعتبر مساعدا كبيرا لزعيمها كيم جونج أون وذلك في أعقاب سلسلة من إجراءات التطهير التي يتخذها الزعيم الشاب.
وأكد جيونج جون-هي وهو متحدث باسم وزارة الوحدة ما جاء في تقارير إعلامية قائلا إن هونج أقيل من منصبه في منتصف يناير كانون الثاني لاتهامات بالفساد واستغلال السلطة وارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان فيما يبدو.
(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير محمود سلامة)
بواسطة
التعليقات
المزيد في حوادث وقضايا
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع