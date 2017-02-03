سول (رويترز) - قالت كوريا الجنوبية يوم الجمعة إن كوريا الشمالية أقالت كيم وون هونج وزير أمن الدولة الذي يعتبر مساعدا كبيرا لزعيمها كيم جونج أون وذلك في أعقاب سلسلة من إجراءات التطهير التي يتخذها الزعيم الشاب.

وأكد جيونج جون-هي وهو متحدث باسم وزارة الوحدة ما جاء في تقارير إعلامية قائلا إن هونج أقيل من منصبه في منتصف يناير كانون الثاني لاتهامات بالفساد واستغلال السلطة وارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان فيما يبدو.

(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير محمود سلامة)