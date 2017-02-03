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أمريكيون من أصل يمني يغلقون مئات المتاجر في نيويورك احتجاجا على حظر السفر
نيويورك (رويترز) - أغلقت مئات المحال والمتاجر والمطاعم المملوكة لأمريكيين من أصل يمني في نيويورك أبوابها لساعات يوم الخميس فيما يقول منظمون إنه احتجاج على سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاصة بالهجرة.
واضطر زبائن يعتمدون على تلك المتاجر لسد حاجاتهم اليومية من السلع الأساسية للبحث في أماكن أخرى لتناول الغداء بعد أن أغلق أكثر من ألف مكان أبوابه من وقت الظهيرة وحتى الثامنة مساء في خطوة منسقة بين جماعات مثل شبكة الجالية المسلمة والجالية اليمنية الأمريكية.
وقال سليمان العدي وهو عامل بأحد المحال في حي برونكس يبلغ من العمر 24 عاما "نريد أن نبعث رسالة أننا هنا." وكانت هذه أول مرة يغلق المحل -الذي يعمل على مدار الساعة- أبوابه منذ بدء عمله قبل تسعة أشهر.
وجاء الاحتجاج إثر قرار إدارة ترامب فرض حظر لمدة أربعة أشهر على السماح للاجئين بدخول الولايات المتحدة ومنع مؤقت لدخول المسافرين من اليمن وسوريا وإيران والعراق وليبيا والسودان والصومال.
وتسبب الأمر - الذي يواجه طعونا في محاكم أمريكية - في تقطع السبل ببعض المسافرين بمطارات. وأثار وابلا من الغضب والفزع من المهاجرين واللاجئين وداعميهم.
ويعيش في نيويورك الكثير من المهاجرين من اليمن التي يبلغ عدد سكانها 24 مليونا. ويعيش كثير منهم في بروكلين لكن بعضهم يعيشون في مانهاتن وكوينز وبرونكس.
(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)
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