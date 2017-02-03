من أرشد محمد

واشنطن (رويترز) - قالت مصادر مطلعة إن من المتوقع أن تفرض الولايات المتحدة عقوبات على العديد من الكيانات الإيرانية يوم الجمعة ردا على تجربة الصاروخ الباليستي التي أجرتها طهران مؤخرا لكنها أوضحت أنها ستفعل ذلك بطريقة لا تنتهك الاتفاق النووي الإيراني.

وقال مصدر طلب عدم نشر اسمه إن الإدارة الأمريكية ستفرض عقوبات على نحو ثمانية كيانات إيرانية أو "تدرجها" في قائمة الأنشطة المرتبطة بالإرهاب. وأضاف أن عقوبات ستفرض أيضا على نحو 17 كيانا أخر بسبب أنشطة مرتبطة بالصواريخ الباليستية بموجب أوامر تنفيذية أمريكية منفصلة سارية.

ورفض المصدر الكشف عن أسماء الكيانات الإيرانية.

وقالت المصادر إن العقوبات الجديدة يجري الإعداد لها منذ بعض الوقت وإن قرار إيران تجربة إطلاق صاروخ باليستي يوم الأحد الماضي ساعد في إثارة قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرضها.

والعقوبات الجديدة قد تكون مقدمة لسياسة أشد صرامة لكن المصادر أكدت أن الولايات المتحدة ستفرضها بطريقة لا تتعارض مع الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 والذي بمقتضاه وافقت طهران على تقييد برنامجها النووي في مقابل إعفائها من عقوبات اقتصادية.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من البيت الأبيض أو وزارة الخارجية الأمريكية.

(إعداد وجدي الالفي للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)