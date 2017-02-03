-
رياضة
- انطلاق 7 مواجهات بالجولة الـ19 في مجموعة القاهرة
- (مصر
- الكاميرون تهزم غانا بثنائية وتضرب موعدا مع مصر في نهائي افريقيا
- ترتيب هدافي كأس الأمم الأفريقية عقب نصف نهائي البطولة
- تفوق تاريخي للفراعنة على أسود الكاميرون في نهائيات «الكان»
- غضب في الأهلي من قرار وزير الرياضة بعودة الخماسي المستقيل
- كريستيان باسوغوغ أفضل لاعب بمباراة الكاميرون وغانا
- «ساويرس» بعد صعود الكاميرون: «هنكسب إن شاء الله»
- تعرف على الجوائز المالية لـ«بطل» أفريقيا
- (مصر
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
اتهامات متبادلة بين أوكرانيا والانفصاليين بقتل المزيد من المدنيين
أفديفكا (أوكرانيا) (رويترز) - تبادلت السلطات الأوكرانية وانفصاليون موالون لروسيا الاتهامات يوم الخميس بشن هجمات جديدة بالمدفعية على مناطق سكنية على الخط الأمامي للقتال بشرق أوكرانيا مما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين من الجانبين.
وأعقبت التقارير فترة هدوء قصيرة في القتال بعد أن أدت أعنف اشتباكات خلال الشهور القليلة الماضية إلى لفت انتباه العالم مجددا للصراع في أوكرانيا. ودعا حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي روسيا لاستخدام نفوذها على المتمردين لوقف العنف.
وقال بافلو زهيبرفسكي رئيس إدارة دونيتسك الإقليمية التي تسيطر عليها أوكرانيا إن نقطة لتوزيع المساعدات الإنسانية في بلدة أفديفكا الصناعية الخاضعة لسيطرة الحكومة تعرضت لقصف بقذائف المورتر في وقت متأخر يوم الخميس.
وأضاف عبر فيسبوك "وفقا للأرقام الأولية قتل شخص وأصيب آخر في الهجوم. والقصف مستمر." وألقى باللوم على متمردين تدعمهم روسيا.
وفي منشور آخر قال زهيبرفسكي إن مدنيا قتل في قصف بمنطقة أخرى في البلدة التي كانت بؤرة ساخنة في تصاعد الاقتتال بالآونة الأخيرة.
وتسبب الضرر الذي خلفه تصاعد العنف في انقطاع إمدادات الكهرباء والماء عن آلاف السكان من الجانبين على الخط الأمامي للقتال في ظل درجات حرارة شديدة البرودة مما دفع وكالات مساعدات للتحذير من أزمة إنسانية محتملة.
ونقل موقع دان الإلكتروني التابع للانفصاليين عن مسؤولين منهم أن نحو عشرة مدنيين أصيبوا نتيجة لقصف جديد نفذته القوات الأوكرانية مساء الخميس.
ولم يتسن التحقق من أي تقرير عن سقوط ضحايا.
ودعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في وقت سابق كل الأطراف للكف عن إطلاق النار حتى يتسنى القيام بأعمال إصلاح طارئة في منشآت البنية الأساسية المتضررة.
وحذر رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر في أوكرانيا آلان ايشليمان في بيان من "عواقب إنسانية قد تكون هائلة" إذا لم يتحسن وضع المدنيين الذين يعيشون قرب الخط الأمامي للقتال في الشرق.
وقال شاهد من رويترز في أفديفكا إن نيران مدفعية متقطعة تسنى سماعها خلال اليوم.
وقالت الخدمة الصحفية التابعة للجيش في كييف إن 13 جنديا أوكرانيا قتلوا وأصيب نحو 30 منذ يوم الأحد. وقال الانفصاليون أيضا إن هناك ضحايا بين مقاتليهم لكنهم لا يعلنون عددا محددا بصفة منتظمة.
(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير محمود سلامة)
التعليقات
المزيد في حوادث وقضايا
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)