يشار إلى أن إدارة المرور، تلقت أمس الأربعاء، إخطارًا من مفتش قسم مرور طريق |القاهرة _ الإسكندرية| الصحراوي، المنطقة الأولى بوجود هبوط أرضٍ بالطريق بجهة الكيلو 26 أمام القادم من القاهرة اتجاه الإسكندرية قبل محطة تحصيل الرسوم وبعد أسفل كوبري محور 26 يوليو.وأمر اللواء عادل زكي مساعد وزير الداخلية للمرور بسرعة انتقال القيادات الإدارية إلى مكان الواقعة وإجراء تحويلة مرورية أمام القادم من القاهرة اتجاه الإسكندرية من الكيلو 25 حتى الكيلو 27 من الطريق الرئيسي إلى طريق الخدمة ثم العودة مرة أخرى إلى الطريق الرئيسي.وتم التنسيق مع الجهات المختصة المشرفة على الطرق للقيام بأعمال الإصلاح التي انتهت الساعة 6 صباحا، وتم تعيين الخدمات اللازمة ووضع الإرشادات اللازمة والمساعدات الفنية.