صرح مسئول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، بأنه أثناء قيام مسئولى شركة الغاز إجراء أعمال صيانة بإحدى مواسير الغاز الطبيعى بمنطقة الياسمين بدائرة قسم شرطة ثان القاهرة الجديدة مساء اليوم الثلاثاء اندلعت النيران بها مما أدى إلى حدوث دوي انفجار

وأضاف مسئول المركز الإعلامي، على الفور انتقل رجال الحماية المدنية والأجهزة الأمنية المعنية لمكان البلاغ، حيث تم السيطرة على الموقف في حينه بمعرفة مسئولي شركة الغاز دون حدوث ثمة إصابات، تم اتخاذ الإجراءات التأمينية اللازمة لمنع تسرب الغاز، وفرض كردون أمني حول منطقة الأعمال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.