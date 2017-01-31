واستمع مصطفى موسى وكيل أول نيابة السلام، وسكرتارية أشرف أسعد، لأقوال الرائد شادى عبد الوهاب، ضابط مباحث المرافق، الذي أكد خلال التحقيق معه أن تحرياته توصلت لصحة الواقعة وأتفق مع المبلغ على كلمة سر، عندما ذهب لمقابلة مدير إدارة الإسكان، وتم تسجيل فيديو للحظة حصوله على مبلغ 1500 جنيه. واتضح في الفيديو من خلال مناقشتهم أن مدير إسكان السلام |ع. ا. ع| كان قد أخذ بالفعل مبلغ 1500 جنيه، من أجل أنهائه لإجراءات حصول المبلغ على رخصه لإنشاء عقاره السكني، لكنه طمع في أكثر من ذلك مستغلا حاجه صاحب العقار وطلب 1500 جنيه إضافية، ولم يكتف بذلك بل كان يطلب منه بالفيديو المسجل له أن يكمل المبلغ المدفوع لـ5 آلاف جنيه، لتسهيل إجراءات الترخيص. وأضاف |ع. ا. ع| مدير إسكان السلام خلال التحقيقات التي باشرها مصطفى موسى وكيل أول نيابة السلام، أنه بالفعل أخذ الأموال ولكن نظير أمعاء شغل رسومات خارجي، وأشار إلى أن المبلغ كان مديونا له بالأموال فطلبها منه، وعند التسليم تفاجأ بالقبض عليه. وكانت نيابة السلام برئاسة وائل المهدي، ومباشرة تحقيقات مصطفى موسى، وكيل أول نيابة السلام، قررت حبس مدير إسكان حي السلام، على ذمة استكمال التحقيقات وذلك لاتهامه بأخذ رشوة مقدارها 5 آلاف جنيه، 4 أيام.